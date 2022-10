Klasy mundurowe złożyły przysięgę. Uroczysta defilada i pokazy musztry uczniów CKU nad Wartą [ZDJĘCIA]

W obecności wielu gości – przedstawicieli władz miasta, pracowników oświaty, posłów, duchownych, a także mieszkańców Konina – uczniowie mundurowych klas pierwszych uroczyście ślubowali na sztandar szkoły.

- Z pewności dzisiejszy dzień zapamiętacie na długo. Proszę Was zatem, abyście do serca wzięli sobie słowa składanego dziś ślubowania i zapamiętali, że mundur zobowiązuje, mundur wymaga szacunku, mundur wymaga godnego zachowania każdego z Was.