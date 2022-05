Kasztanowce w Koninie zostały oklejone lepką folią. Czemu to służy?

By kasztanowcom rosło się lepiej

Zapewne niewiele osób wie jak szrotówek kasztanowcowiaczek wygląda, za to doskonale widać efekty jego działania. Są to pożółkłe liście w środku lata leżące pod drzewem oraz konary pozbawione liści. By tych zniszczeń uniknąć, pnie drzew zostały oklejane taśmą. Taka metoda walki ze szrotówkiem jest uzupełnieniem innej, gdzie trzeba dodatkowo grabić opadłe liście kasztanowców i palić je. Niszcząc liście jesienią niszczy się też i larwy owada.

W Koninie m.in. przy ul. Przemysłowej możemy zobaczyć, że opaski są dwukolorowe: niebieskie oraz żółte. Dla ciekawskich: kolor nie gra żadnej roli, po prostu do owinięcia kasztanowców wykorzystano dwa rodzaje folii.