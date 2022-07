Kampania „W KOBIECYM INTERESIE”. Akcja bezpłatnych badań ginekologicznych w Koninie

Nie wykluczamy, badamy w kobiecym interesie - akcja bezpłatnych badań ginekologicznych startuje w Koninie

W niedzielę, 17 lipca, w Koninie (parking przy Konińskim Domu Kultury) zaparkuje mobilny gabinet ginekologiczny, w którym każda kobieta będzie mogła bezpłatnie wykonać komplet badań ginekologicznych. Gabinet dostosowany jest do potrzeb kobiet z różnymi niepełno-sprawnościami. Akcja zrealizowana zostanie w ramach 4. edycji ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „W kobiecym interesie. Hasłem tegorocznej odsłony jest „Nie wykluczamy, badamy w kobiecym interesie”, a działania adresowane są do wszystkich kobiet, ale szczególnie do tych z niepełnosprawnościami.

Kampania „W kobiecym interesie” powstała w 2019 roku, a jej inicjatorem jest Gedeon Richter Polska, który konsekwentnie co roku przypomina Polkom o konieczności wykonywania regularnych badań ginekologicznych. W poprzednich edycjach kampania zwracała uwagę i wspierała kobiety w pokonywaniu różnych barier ograniczających dostępność badań, takich jak wstyd czy strach.Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wymaga nie tylko wsparcia samych kobiet, ale również konieczności stworzenia dla nich miejsc opieki dostosowanych do ich potrzeb. Niestety aż 77 % kobiet z niepełnosprawnościami nie chodzi do ginekologa regularnie, a 22 % nie było nigdy na takiej wizycie1. Co więcej, szacuje się, że w Polsce jest tylko 158 gabinetów ginekologicznych dostosowanych do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami.