Jubileuszowy Blues Express wyjedzie z Poznania do Zakrzewa po raz 30

godz. 18.30 w Zakrzewie The Ponycars.

Finałowy koncert w amfiteatrze leśnym nad Jeziorem Proboszczowskim w Zakrzewie rozpocznie się o godzinie 20.00, gdzie zagrają Sebastian Riedel & Cree, John Clifton (USA), Eric Slim Zahl (Norwegia), Boogi Boys, The Ponycars (Niemcy) oraz Blues Flowers.

W powrotną drogę do Poznania pociąg wyjedzie z Zakrzewa 10 lipca o godz. 1.50, ale tym razem zatrzyma się już tylko na dwóch stacjach – w Pile i Obornikach Wlkp.

Wydarzenie – jak co roku, od pierwszej edycji – zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Na przestrzeni lat zdobyło sobie markę jednego z najciekawszych festiwali bluesowych w kraju i przyciągało do Zakrzewa tysiące fanów tej muzyki. Henryk Szopiński, pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Blues Express oraz radny Województwa Wielkopolskiego podkreśla, że to jedyny taki festiwal na świecie, podczas którego muzyka rozbrzmiewa w trakcie przejazdu pociągiem, a koncerty – na peronach i w zakrzewskim amfiteatrze.

