Jubileusz 10-lecia Konińskiego Klubu Fotograficznego!! „Karuzela niesamowitych emocji”

„Karuzela niesamowitych emocji”

Klub powstał z inspiracji Pawła Hejmana, a po nim stery przejęła Beata Mazurek. Dziś dowodzi nim Renata Rudowicz. Przez 10 lat 35 miłośników fotografii wykonało setki zdjęć. Zarówno na plenerach jak i „prywatnie”. Były one pokazywane na kilku wystawach – od galerii i różnych wnętrz, przez autobusy MZK po… płoty.

Sobotnia Gala była czasem wspomnień, refleksji jak również szansą na przedstawienie osiągnięć KKF FF w Koninie na przestrzeni ostatnich lat.

Organizatorzy tego wydarzenia zadbali także o atrakcję, którą był występ przyjaciół klubu, konińskiej formacji rockowej Father’s Friends. I tu podobnie jak w przypadku KKF nie obyło się bez małego jubileuszu. Ten nasz wyjątkowy koniński zespół właśnie tego dnia obchodził swoje pierwsze urodziny, liczone jak to mówią sami jego członkowie, od daty wydania ich pierwszej płyty „Niewidzialny” i zawiązania współpracy z Studiem Wokalnym My Voice, którego instruktorki: Beata Michalak- Górna, Katarzyna Żurawik, Paulina Kaźmierczak, dokładnie rok temu dołączyły do grupy.