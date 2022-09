Jerzy Górski w Koninie. Test Coopera, film i spotkanie z mistrzem. Sprawdzili swoją wytrzymałość pod okiem "Najlepszego"

Test Coppera to bieg, w którym uczestnicy mają za zadanie sprawdzić swoją wytrzymałość poprzez nieprzerwany, 12-minutowy bieg lub marsz. Udział w nim mogli wziąć – nie tylko uczniowie czy nauczyciele, ale także chętni mieszkańcy.

Test rozpoczął się o 9.00 na bieżni należącej do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Jako pierwsze pobiegły dziewczyny, następnie ich koledzy. Jak zaznaczał Jerzy Górski, biegu nie dało się wygrać chyba, że samemu ze sobą.

- Nikt nikogo nie będzie oceniał. Okrążenie ma 218 metrów, każdy zapamięta ile metrów zrobił, może przyjdzie i będzie chciał to poprawić. [...]Obojętnie ile nie mamy lat, jak wyglądamy, zawsze możemy coś zrobić dla siebie. Każdy jest mistrzem własnego ciała. 12 minut to jest czas, żeby sobie określić, co zrobiłem. Tu nie ma jednego zwycięzcy, każdy jest zwycięzcą.