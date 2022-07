Jarosław Kaczyński w Koninie: Mamy do czynienia z próba osłabienia suwerenności naszego państwa

Spotkanie z liderem Prawa i Sprawiedliwości w Koninie było czwartym z kolei w trasie objazdowej po Wielkopolsce. Wcześniej Jarosław Kaczyński odwiedził Kórnik, Poznań oraz Gniezno. Podczas odwiedzin w naszym mieście nie padły żadne wzmianki dotyczące naszego regionu, a jedynie poruszone zostały kwestie dotykające całego kraju, takie jak m.in. program mieszkaniowy oraz rola opozycji, która według Jarosława Kaczyńskiego, dopuszcza się osłabienia suwerenności narodu.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że w Polsce bardzo wyraźna jest oikofobia, czyli niechęć i nienawiść do własnej tożsamości narodowej.

Trzeba się temu przeciwstawić. Na płaszczyźnie ekonomicznej i duchowo-świadomościowej. To wszystko przy zupełnym braku akceptacji opozycji, nie dlatego, że my rządzimy, tylko dlatego, że oni nie rządzą, bo uważają, że rządzenie to jest ich prawo.