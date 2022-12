Jarmark Świąteczny. W Koninie lepszy niż w Berlinie? Jest jeden duży powód, by tak myśleć

Jarmark w Koninie. Świąteczny klimat i miła atmosfera

Dwa dni to zdecydowanie za mało, by nacieszyć się jarmarkiem w Koninie, podczas gdy w Berlinie te trwają około miesiąca. Nie ma się jednak co dziwić – do naszych zachodnich sąsiadów zjeżdżają się turyści z całego świata chcący zobaczyć świąteczne jarmarki, o których tak głośno. Druga sprawa, że Berlin zamieszkuje prawie 4 mln. ludzi. Tamtejsze jarmarki zarabiają więc same na siebie, a w samym mieście jest ich około 80.

W Koninie jest jeden, nie za duży, mieszczący się na placu Wolności. Tyle wystarczy. Bo po co więcej? Na miejscu mogliśmy znaleźć wszystko, czego od takiego jarmarku się oczekuje, a przynajmniej czego oczekują Polacy. Ma być bigos, grzane wino i oczywiście Święty Mikołaj przyjmujący zamówienia na prezenty od dzieci – bigos był pyszny, grzane wino również, a do Mikołaja długa kolejka przez cały czas.