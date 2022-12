Jak wyglądał Ślesin kiedyś? Archiwalne zdjęcia letniska [ZDJĘCIA]

Ślesin - zdjęcia sprzed lat

Ślesin to urokliwe miasteczko położone na północ od Konina. Znane jest z szerokich, piaszczystych plaż, mariny oraz ciepłego jeziora. To raj dla miłośników sportów motorowodnych, a także letnisko z bogatą ofertą gastronomiczną. Dzieje się tam wiele imprez, szczególnie w sezonie letnim. Czy Ślesin wyglądał tak zawsze? Zajrzyjcie do galerii!