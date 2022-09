Jak nauczyć dziecko zdrowych nawyków i mycia zębów?

Naucz dziecko dbać o zęby!

Ciężko jest wpoić dziecku zdrowe i dobre nawyki. Musimy szczególnie dbać o to, żeby wszystkie wartości przekazywane były w odpowiedni sposób, który dziecko łatwo przyswoi, a – co najważniejsze – również zapamięta i chętnie będzie powtarzać.

Z całego procesu dziecięcej edukacji chyba najtrudniejsze jest to, że maluch bardzo uważnie nas obserwuje i zapamiętuje nasze zachowania. Wygląda to mniej więcej tak, że po prostu to my musimy najbardziej się pilnować i dbać o to, żeby w oczach naszych dzieci nie wyjść na hipokrytów. W sumie to może nam wyjść tylko na dobre – wrócimy do dobrych przyzwyczajeń.