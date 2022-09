II wojna światowa w Koninie. Archiwalne zdjęcia. Tak wyglądało nasze miasto w czasie hitlerowskiej okupacji

Konin w czasie II wojny światowej

Najpierw spadły bomby

Okrucieństwo gestapowców. Zakładników przetrzymywano w piwnicach ratusza

Po wkroczeniu do Konina Niemców po 14 września 1939 roku zaczęły się represje wobec mieszkańców miasta. Wprowadzane w życie prawa okupanta polegały na wprowadzaniu odpowiedzialności zbiorowej, do więzień i aresztów trafiali zakładnicy. Przetrzymywano ich w piwnicach ratusza.

We wrześniu 1939 roku zabudowania więzienia przy ul. Wodnej przejęły okupacyjne władze niemieckie i wkrótce zorganizowano w nich istniejące do stycznia 1945 roku więzienie sądowe. Było ono miejscem męczeństwa dla wielu mieszkańców miasta i regionu. Aresztowanych wywożono do niemieckich nazistowskich obozów przejściowych, obozów koncentracyjnych oraz zakładów karnych. Więzienie to należało do największych w tzw. Kraju Warty, słynęło z okrucieństwa gestapowców.