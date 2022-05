Honoratka. Baza nurkowa. To już drugi wypadek w przeciągu tygodnia

Baza Nurkowa w Honoratce - wypadek

Na ratunek nurkom

To już nie pierwszy raz, gdy LPR interweniowało, by ratować człowieka, który nurkował w zbiorniku wodnym w Honoratce. Ostatnie zdarzenie miało miejsce 8 maja - ratownicy zostali wezwani do 50-latka, któremu na 25 metrach skończyło się powietrze w butli tlenowej. Helikopterem został on przetransportowany do szpitala w Poznaniu.