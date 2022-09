Grzybobranie 2022. Konin i okolice powiatu konińskiego. Gdzie można znaleźć najwięcej grzybów? [ZDJĘCIA]

Gdzie na grzyby? Do Królikowa, na Złotą Górę, na Żdżary i dalej do Tuliszkowa. Przy drodze nr 72 - jadąc w kierunku Turku, pani Jola zebrała cały koszyk w Lesie na Żdżarach. Same prawdziwki i koźlaki,takich zbiorów można tylko pozazdrościć.

Pojawiły się grzyby w okolicach Konina