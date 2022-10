Gdzie w Koninie kupić grzyby? W cale nie trzeba iść do lasu. Na targach jest ich mnóstwo. Ile kosztują? Marcin Maliński

Sezon grzybowy trwa, choć niektórzy uważają, że najlepszy okres już za nami. Nie brakuje jednak wprawionych zbieraczy, którzy z lasu wynoszą pełne kosze, a następnie rozstawiają się przy drodze lub jadą na pobliski targ. My odwiedziliśmy trzy największe targowiska w Koninie, by zobaczyć, czy również tam dostaniemy podgrzybki, prawdziwki, kozaki i oczywiście ile będą one kosztować.