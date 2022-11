Gdzie na nordic walking do 69 km od Konina. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 3 - 4 grudnia

Trasy nordic walking z Konina

🌲🌤️ Trasa nordic walking: ZIELONKA CHALLENGE 75+ K

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,79 km

Czas trwania marszu: 23 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 670 m

Suma zejść: 675 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Konina poleca KaPe

ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 75+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

„75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

