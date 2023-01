Filmowe walentynki w Koninie. Zaproś ukochaną osobę do kina i wyświetl dla niej tekst na dużym ekranie! Marcin Maliński

Co robicie w walentynki? Jeżeli macie zamiar zrobić ukochanej osobie niespodziankę, to warto ją zabrać do Oskardu w Koninie. Tam czekać będą dwa romantyczne seanse oraz dodatkowe atrakcje. Na specjalnie życzenie, przed seansem na ekranie zostanie wyświetlony dowolny tekst, skierowany dla wybranej „walentynki”.