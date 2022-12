Fabryka diamentów oszlifowała Mustangi przed turniejem WIŚNIK CUP 2022

Obcięci, ogoleni, gotowi do gry. W sobotę startuje Wiśnik Cup 2022

Fabryka diamentów oszlifowała Mustangi. Trzymamy kciuki by w hali sportowej przy ul. Popiełuszki zabłysnęli podczas turnieju jak prawdziwe brylanty.W nowych fryzurach i w wystylizowanych zarostach przyciągają oko. Warto na nich je zawiesić, dlatego zachęcamy Was do kibicowania.

W Fabrycie Diamentów koszykarze Mustanga zostali ostrzyżeni i ogoleni. - Uważamy, że wszędzie trzeba wyglądać dobrze. Chcieliśmy dołożyć małą cegiełkę do powodzenia naszych koszykarzy, by na boisku wyglądali jak prawdziwe diamenty - mówiła w Małgorzata Krawczyńska, menedżer salonu.

Dodajmy, że zawody Wiśnik Cup - organizowane są w rocznicę śmierci Roberta Wiśnika, zawodnika Mustanga Konin. Mustangi w ten oto sposób wspominają swojego kolegę.