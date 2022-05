Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Uczniowie przystąpili do pisania Marcin Maliński

We wtorek, 24 maja, o godz. 9.00 uczniowie szkół podstawowych przystąpili do egzaminu ósmoklasistów. Maraton potrwa do 26 maja. Ósmoklasiści muszą zdać w pisemnej części egzaminu na poziomie podstawowym te same przedmioty co maturzyści - język polski, matematykę i język obcy.