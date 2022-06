Dziś jest Dzień Seksu. 8 błędów, jakie popełniamy podczas zbliżenia. Tych rzeczy nie rób w łóżku!

O co warto zadbać, by seks był jak najlepszy?

Seks to bardzo ważna kwestia w związku. Powinien kojarzyć się z czymś miłym, odprężającym i dającym satysfakcję obu stronom. W praktyce jednak często jest inaczej. Dlaczego tak się dzieje? Partnerzy nie zawsze potrafią znaleźć porozumienie w łóżku. Zamiast zasygnalizować, na co mają ochotę, a czego nie chcą robić, i skupić się na „tu i teraz”, często dają wiarę swoim domysłom i przypuszczeniom. Takie zachowania mogą być powodem niepotrzebnych frustracji i niepowodzeń w sferze łóżkowej!

Czego mężczyźni nie lubią podczas uprawiania seksu? Czego nie lubią kobiety? Jest to bardzo indywidualna sprawa, zależna od osobistych doświadczeń i preferencji. Jeśli wasze relacje łóżkowe nie są do końca idealne, prawdopodobnie przyszedł czas na szczerą rozmowę. Może się okazać, że robicie coś, czego nie lubi druga strona lub na odwrót, to partner lub partnerka robi coś, co was drażni.