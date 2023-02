Dzień Kultury Koreańskiej w Koninie. Pokazy taekwondo, taniec z wachlarzami i k-pop. Gdzie i kiedy?

Pokazy taekwondo, taniec z wachlarzami i k-pop

Dzień Kultury Koreańskiej odbędzie się 12 lutego, w godzinach 14.00 – 17.00. Związane z nim atrakcje dziać się będą w sali ratusza oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych. Co zaplanowano?

- Będzie można zobaczyć pokazy taekwondo, taniec z wachlarzami i k-pop, a także spróbować swoich sił w warsztatach z koreańskiego rękodzieła oraz wziąć udział różnego rodzaju grach i zabawach.

- informuje koniński magistrat.

Wydarzenie jest możliwe do zorganizowania za sprawą wizyty w Koninie grupy wolontariuszy z Korei Południowej, za którą odpowiadają: polskie Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu, koreańska organizacja Better World, firma Korea Hydro & Nuclear Power we współpracy z Miastem Konin i ZE PAK SA.