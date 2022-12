Drugi dzień jarmarku świątecznego w Koninie. Mieszkańcy przygotowują się na święta. Znajdź się na naszych zdjęciach!

Drugi dzień świątecznego jarmarku w Koninie

Mieszkańcy Konina i okolicznych miejscowości tłumnie odwiedzają tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy. Nic dziwnego – czeka tam na nich mnóstwo różnych atrakcji i pyszności. Grzane wino, bigos, słodkie wypieki, a także własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, to stałe elementy konińskiego jarmarku.

Zarówno dziś, jak i wczoraj, obecny tam Św. Mikołaj przyjmuje zamówienia na prezenty od dzieci. Nie brakuje także kolęd, które przez cały czas śpiewane są ze sceny. Oprócz tego, mieszkańcy będą mogli również usłyszeć dziś koncert górniczej orkiestry dętej oraz zobaczyć spektakl plenerowy pod tytułem „Opowieść o zapomnianych zabawkach”.

My na jarmark wybraliśmy się w południe, by porobić Wam trochę zdjęć. Zobaczcie czy Was na nich nie ma!