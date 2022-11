Do SP 9 chodzą bajkowo postacie. Nie wierzycie? Na dowód mamy zdjęcia

Bajkowe postacie w SP9

W szkołach podstawowych nie brakuje kreatywności dzieciom, ale także nauczycielom, którzy organizują dla nich przeróżne zabawy. Jednym z cotygodniowych szkolnych wydarzeń w Szkole Podstawowej nr 9 są tematyczne piątki. Jest okazja do wykorzystania swojej pomysłowości i przyjścia do szkoły ubranym nieco inaczej, niż robi się to na co dzień. Na Halloween były stwory i upiory, a dziś postacie z bajek.