Długi weekend czerwcu droższy niż majówka. Zobacz średni koszt wyjazdu

Długi weekend czerwcowy droższy niż majówka

Z danych Nocowanie.pl, lidera wśród polskich portali turystycznych, wynika, że ulubionym kierunkiem Polaków podczas nadchodzącego długiego weekendu czerwcowego będą województwa pomorskie i zachodniopomorskie. Zainteresowanie wyjazdami do miast jest niewielkie — najpopularniejsze jest Zakopane, ale dotyczy go niewiele ponad 4 proc. zapytań. Za czerwcowy wyjazd zapłacimy więcej, niż podczas majówki - średnio 1136 zł.

Majówka dopiero za nami, a już za miesiąc kolejny długi weekend - 16-19 czerwca.

Turyści wybierają morze, choć wśród miast najpopularniejsze nadal jest Zakopane

Podczas majówki największym zainteresowaniem cieszyły się rejony górskie, ale teraz czas na morze według danych Nocowanie.pl - ¼ wszystkich wyszukiwań zakwaterowania w czasie długiego weekendu w czerwcu dotyczy województwa pomorskiego, a ⅕ zachodniopomorskiego.Trzecie pod tym względem jest województwo małopolskie (15 proc. zapytań), czwarte dolnośląskie (13 proc. zapytań) a piąte podkarpackie (8,5 proc. zapytań). Co ciekawe, chociaż zainteresowanie wyjazdami na teren województwa mazowieckiego wynosi niewiele ponad połowę procenta, to i tak jest o 205 proc. wyższe niż w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o konkretne miasta, to zainteresowanie jest bardzo rozdrobnione - najpopularniejsze jest Zakopane, ale dotyczy go tylko 4,3 proc. zapytań. W dalszej kolejności zainteresowaniem turystów cieszą się Karpacz (4 proc. zapytań), Poznań (3,5 proc. zapytań), Krynica Morska (2,5 proc. zapytań) i Szczawnica (2 proc. zapytań).