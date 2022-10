Dawne panoramy Konina. Szerokie spojrzenie na historię miasta. Zobacz te zdjęcia!

Dawne panoramy Konina

W Koninie nigdy nie brakowało dobrych fotografów. Najstarsze zdjęcie w naszej galerii, które zostało już pokolorowane, pochodzi z 1908 roku. Znajduje się na nim ul. 3 maja, dawniej ul. Długa. Aby je wykonać fotograf musiał wejść na wieżę kościoła Świętego Ducha.

Kolejne fotografie pochodzą już z późniejszych okresów. Możemy na nich zobaczyć miejsca, których już nie ma, a także ulice, choć te same, to zupełnie różne od tego, co możemy zaobserwować dzisiaj.