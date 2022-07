Czy upały powrócą? Kiedy wybrać się nad wodę? Prognoza pogody na najbliższe 2 tygodnie dla Konina i okolic

Wracają upały

Według prognoz, z każdym dniem będzie się ocieplać, aż przywędrują do nas masy gorącego powietrza. Synoptycy ostrzegają o możliwych rekordowych upałach, które już w przyszłym tygodniu mogą wystąpić w szczególności w zachodniej części kraju, gdzie osiągną nawet 35 st. C.

Upały dotrą do Konina?

Masy gorącego powietrza, które wędrują do nas znad Afryki i Hiszpanii, dotrą także do regionu konińskiego. Z długoterminowych prognoz wynika jednak, że nie spotkamy się rekordowymi temperaturami, co nie oznacza, że nie zrobi się gorąco.

Przedsmak nadchodzących upałów odczujemy już jutro (13 lipca) – dla Konina prognozowana temperatura to 27 – 29 st. C.

Od czwartku ponownie będziemy świadkami stopniowego ochładzania się. Z kolei w niedzielę, 17 lipca, temperatura znów zacznie rosnąć i to właśnie od tego momentu będzie robić się coraz goręcej. Planowo prawdziwy żar zacznie się lać z nieba od czwartku (21 lipca), co potrwa przez najbliższych kilka dni. 40-stopniowego skwaru, który aktualnie dotyka Hiszpanię, póki co nie musimy się obawiać, możemy za to liczyć na typowo wakacyjną pogodę.