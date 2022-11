Czasy PRL. Nowy Konin na starych zdjęciach. Na ulicach maluchy i „ogórki”. Zobacz jak zmieniły się ulice Marcin Maliński

Czas gna do przodu, a wraz z nim dookoła nas dzieją się zmiany, którym nie sposób zapobiec. Wiele z nich to zmiany na lepsze, jednak to, co minęło wspominamy z sentymentem. Niekiedy dalibyśmy wszystko, by wrócić do tego, czego już nie ma. Na szczęście dzięki zachowanym zdjęciom możemy chociaż powspominać. Zobaczcie jak wyglądał Konin w czasach PRL!