Co lata nad głowami mieszkańców Konina? Samoloty i śmigłowce w dużym zbliżeniu. [ZDJĘCIA] Marcin Maliński

Mało kto nie zwróci uwagi na to, co akurat przelatuje nad jego głową, gdy usłyszy charakterystyczny dźwięk silnika. Są tacy, którzy nie tylko zerkają, ale uwieczniają ten moment przelotu na dłużej swoim aparatem. Aby jednak zrobić dobre zdjęcie maszyny oddalonej czasem nawet o 11 kilometrów potrzeba porządnego sprzętu, a w szczególności obiektywu, który pozwoli na naprawdę duże zbliżenie. Dzięki uprzejmości Bartka Strasza, fotografa amatora z Konina, przybliżamy Wam samoloty i śmigłowce, które przelatywały nad Koninem. Zapraszamy do galerii!