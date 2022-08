Ciężki początek tygodnia kierowcy koparko-ładowarki. Miał prawie promil alkoholu we krwi

Nietrzeźwy kierowca koparko-ładowarki

O 8.00 w poniedziałek 1 sierpnia, w miejscowości Posada, funkcjonariusze z konińskiej drogówki podczas prowadzonych działań "Trzeźwy Poranek" zauważyli kierowcę koparko-ładowarki, który jak określili policjanci „wyglądał jakby miał ciężki weekend”.

Jego styl jazdy pozostawiał wiele do życzenia, dlatego mundurowi postanowili sprawdzić, czy jest on pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Za prowadzenie koparko-ładowarki pod wpływem alkoholu 53-latek odpowie przed Sądem, za co grozi mu do 2 lat więzienia.