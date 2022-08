Biblioteka pod Jabłonią. W Koninie powstało miejsce dla fanów książek. Idealne na wakacyjny relaks

Biblioteka pod Jabłonią

Jest to nowe miejsce, które z pewnością przypadnie do gustu każdemu, kto lubi czytać na świeżym powietrzu. „Biblioteka” jest swego rodzaju oazą w przestrzeni miejskiej, gdzie każdy może odpocząć od codziennego zgiełku i na chwilę zrelaksować się na leżaku w cieniu jabłoni, dzięki której to nowe miejsce zawdzięcza swoją nazwę.

Regał po lodówce sklepowej i lampy ze słoików

Ciekawym elementem w nowym miejscu na Zatorzu są także drewniane podesty, którymi obudowano pnie znajdujących się tam drzew. Jednak tym, co najbardziej zwraca na siebie uwagę, jest regał z książkami - wcześniej pełnił on funkcję lodówki sklepowej. Jest on wypełniony książkami różnych autorów o różnej tematyce. Coś dla siebie do poczytania znajdą zarówno dzieci, jak i dorośli. Poza książkami na regale znajdziemy także puzzle i kilka gier planszowych. Należy zaznaczyć, że książki dostępne w Bibliotece pod Jabłonią zgromadzili mieszkańcy pobliskich bloków.