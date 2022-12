Bez nich nie ma świąt! Doskonały przepis na pierogi wigilijne

Składniki:

farsz:

pierogi wigilijne400 g kiszonej kapusty,

250 g suszonych grzybów, wcześniej namoczonych,

sól i pieprz,

2 cebule,

kilka łyżek masła.

ciasto pierogowe:

1 jajko roztrzepane,

2 szklanki mąki,

pierogi z kapustą i grzybamiszklanka ciepłej wody,

łyżeczka oleju,

szczypt soli.

Przygotowanie:

Cebule siekamy i podsmażamy na maśle. Kapustę kiszoną drobno kroimy razem z grzybami, zalewamy wodą i gotujemy, aż ta odparuje. Aby mieć pewność, że w farszu nie ma wody, na gazę układam farsz, skręcam i wyciskam resztę wody, przekładam farsz do miski i dodaję cebulkę zrumienioną na maśle (połowę zostawiam do podania). Na blat wysypujemy mąkę, tworzymy na środku małe zagłębienie do którego wlewamy roztrzepane jajko, dodajemy sól oraz olej i stopniowo ciepłą wodę, całość starannie zagniatamy, jednak nie zbyt długo, bo ciasto zrobi się twarde. Gotowe ciasto rozwałkowujemy i wycinamy szklanką krążki, na środku których układamy farsz i zlepiamy. Gotowe pierogi gotujemy w wodzie z dodatkiem mąki, do momentu gdy wypłyną na wierzch. Podajemy z cebulą zrumienioną na maśle.