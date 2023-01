Auta spaliły się po wypadku. Makabryczne zderzenie na skrzyżowaniu. Ucierpiały dwie osoby [FOTO]

Wypadek w Woli Koszuckiej Parcele

Wypadek miał miejsce we wtorek, na skrzyżowaniu w Woli Koszuckiej Parcele. W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby – są nimi kierowcy: kobieta i mężczyzna.

Pierwszy na miejscu zdarzenia był strażak PSP, który przebywał niedaleko miejsca zdarzenia. Gdy usłyszał hu, pobiegł zobaczyć co się stało. To on wydobył podróżujących z pojazdów.

W działaniach ratowniczych brało udział 5 zastępów straży PSP Słupca 2, OSP Wola Koszucka, OSP Lądek i OSP Wilczna, a także policja i Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował poszkodowanych do szpitala.