Anita Lipnicka w Koninie. Koncert w auli ANS. Inauguracja Roku Kulturalnego

Aneta Lipnicka zagra koncert w Koninie

Koncert odbędzie się 23 września o godz. 18.00 w auli im. Jana A.P. Kaczmarka w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym ANS w Koninie. Bilety kosztują 25 zł i są do nabycia w Konińskim Domu Kultury.

Inauguracja Roku Kulturalnego to okazja do podsumowania przez władze miasta tego, co działo się w minionym roku w kulturze i snucia planów na kolejnych 12 miesięcy. Zwieńczeniem uroczystości będzie muzyczna uczta. Wystąpi Anita Lipnicka z projektem „O miłości… akustycznie”. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, na scenie debiutowała w zespole Varius Manx i jest na niej nieprzerwanie od 25 lat. W Koninie wokalistka rozpocznie oficjalnie swoją najnowszą trasę koncertową „O miłości… akustycznie”: