ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 2022 - Zabawa z magią

Wróżka Alicja już od 16 lat pomaga mieszkańcom Konina znaleźć dobre rozwiązanie dręczących ich problemów. Najczęściej dzięki wróżbom jej klienci poszukują miłości. Wigilia św. Andrzeja przypadająca z 29 na 30 listopada jest dobrą okazją do zabawy połączonej z magicznym poszukiwaniem szczęścia.

Patyk oznacza mobilizacje

Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Wszelkie wróżby miały podłoże matrymonialne co zachowało się do dziś. Niegdyś była to noc należąca do panien, które w ten sposób szukały przyszłego męża. Dzisiaj w andrzejkowych zabawach biorą udział mężczyźni i kobiety bez względu na wiek.