6 000 zł mandatu dla 22-latka z Konina. Wpadł na Trasie Bursztynowej. Co zrobił?

Za szybki i nie sprawny

Konińscy mundurowi z grupy SPEED w sobotę po 19.00 na Trasie Bursztynowej zauważyli Hondę Civic, której kierowca bardzo się śpieszył. Pomiar prędkości wykazał, że jechał o 66 km/h za szybko. Policjanci zatrzymali go do kontroli.

Okazało się również, że stan techniczny auta pozostawiał wiele do życzenia. Honda miała uszkodzony wydech, półosie oraz nie działał w niej ABS. Dodatkowo kierowca był już wcześniej karany za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Policjanci z konińskiej drogówki musieli nałożyć na 22-latka mandat w ramach recydywy, co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia – w tym wypadku 4000 złotych. Dodając do tego grzywnę za zły stan techniczny auta, na mandacie pojawiła się suma 6000 złotych.