31. Finał WOŚP już wkrótce w Koninie. Sprawdź program imprezy!

31 Finał WOŚP już wkrótce w Koninie. Gramy dla wszystkich, małych i dużych!

W naszym mieście tradycyjnie odbędzie się 31 Finał WOŚP w Galerii nad Jeziorem. Tego dnia będą zbierane środki na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy.

Warto już teraz wpisać do swojego kalendarza datę 31. Finału WOŚP, by razem z Konińskim Sztabem nr 740 robić dobro. Tym razem zbiórce będzie przyświecać hasło: Chcemy wygrać z sepsą – zagramy dla wszystkich, małych i dużych. PIERWSZY raz Orkiestra zagra dla wszystkich i organizatorzy mają nadzieję, że jak zwykle Konin przyłączy się do Letniej Zadymy w Środku Zimy.

Mieszkanki i mieszkańców Konina oraz subregionu zapraszamy do wspólnego grania z najlepszą Orkiestrą świata. Cieszymy się, że także w tym roku organizujemy moc atrakcji, które sprawią, że ten wyjątkowy dzień będzie kolorowy i pełen niezwykłych wydarzeń.