30 kandydatów z trzech województw walczy o pierwszy stopień podoficerski

Kapralami mogą zostać tylko najlepsi żołnierze. Właśnie dlatego muszą zaliczyć zajęcia „leadership” – czyli z przywództwa. W tym celu, starsi podoficerowie dowództwa (SPD) zorganizowali zajęcia w European Security Academy we Włościejewkach.

Żołnierze działali w dwunastoosobowych sekcjach. Każdy z nich musiał pokazać się z jak najlepszej strony w roli dowódcy a to oznacza, że na zespół należy spojrzeć jak na jedno ogniwo a nie jak pojedynczy żołnierz. Rolą dowódcy jest motywowanie swojej drużyny i precyzyjne stawianie zadań. O stopień podoficerski w Wielkopolsce walczą żołnierze terytorialnej służby wojskowej z 12. WBOT, 7. PBOT oraz 14. ZPBOT. Nad ich wyszkoleniem czuwają instruktorzy oraz Starsi Podoficerowie Dowództwa wielkopolskiej brygady.

Aby dostać się na kurs podoficerski SONDA, trzeba wykazać się wiedzą, chęciami i sprawnością fizyczną. Wszystkie te cechy poddawane są nieustannej weryfikacji podczas kursu. Oznacza to, że wszyscy muszą walczyć do końca. Kandydaci mają zostać w przyszłości dowódcami drużyn i sekcji a to oznacza, że będą odpowiadać za swoich żołnierzy i stawiać im zadania.