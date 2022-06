3 pożary samochodów jednego dnia w powiecie konińskim. Dlaczego dochodzi do pożarów i jak zabezpieczyć auto przed samozapłonem?

Pożar auta w Rychwale

Zgłoszenie o pierwszym pożarze wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie po 11.00. W Rychwale na drodze wojewódzkiej nr 443 zapalił się samochodu marki IVECO. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano całkowicie objęty pożarem pojazd. Strażacy podali pianę gaśniczą na palący się samochód, co pozwoliło zlikwidować zagrożenie.

Pożar auta w Koninie

Pożar auta w Żychlinie

O północy doszło do trzeciego pożaru. W Żychlinie przy ul. Staromiejskiej zapalił się samochód marki Opel. Tym razem również pożarem objęta była komora silnika. Strażacy podali pianę gaśniczą na palący się pojazd, co pozwoliło zlokalizować zagrożenie.

Dlaczego w autach dochodzi do samozapłonów?

Należy pamiętać, że każda substancja chemiczna ma określoną temperaturę, w której zaczyna się palić.

Benzyna 247-280 st. C

247-280 st. C Olej silnikowy 200-250 st. C

200-250 st. C Olej napędowy210 st. C

To bardzo ważne, by zwracać uwagę na temperaturę pracy silnika – prawidłowa temperatura to od 80 do 90 st. C. Niektóre elementy jednak mogą być znacznie gorętsze, a są nimi m.in. katalizator czy turbosprężarka. Kontakt oleju lub benzyny podczas wycieku z tymi elementami może wzniecić ogień pod maską naszego auta.