25 maja. 4 wypadki w ciągu 5 godzin na terenie powiatu konińskiego

9.00 – Konin, Aleje 1-go Maja

Zgłoszenie o pierwszym wypadku wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Koninie po godz. 9.00. W Koninie na Alejach 1 – go Maja doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Działania strażaków polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie podróżującej samochodem osobowym. Kobieta po przebadaniu przez ratowników Zespołu Ratownictwa Medycznego nie wymagała hospitalizacji.