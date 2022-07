18 mln euro dla Wielkopolski Wschodniej. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania klimatyczne

Wysoka troska o środowisko w Wielkopolsce Wschodniej

Staraliśmy się o dofinansowanie w wysokości 18 mln euro na wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. To bardzo ambitne wyzwanie, przy takim wsparciu finansowym będzie miało duże szanse powodzenia. Zależy nam na tym, aby z wypracowanych wzorców skorzystały także inne wielkopolskie miasta i gminy oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt LIFE AFTER COAL PL uzyskał bardzo wysoką punktację w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, która zarządza programami Komisji Europejskiej, przyczyniającymi się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Założenia LIFE AFTER COAL PL

Głównym celem projektu, zaplanowanego do realizacji w latach 2023-2031, jest znaczne skrócenie czasu, niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii, poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez: