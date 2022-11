11 Listopada w Wielkopolsce to święto podwójne! Sprawdź gdzie można kupić rogale świętomarcińskie w Koninie

Sprawdź gdzie można kupić rogale świętomarcińskie w Koninie

Rogale świętomarcińskie to drożdżowe ciasto z makowo-migdałowym nadzieniem, które wywodzi się jeszcze ze średniowiecznych odpustów. Jadwiga Janiak z cukierni Janiak&Benk: "Jeszcze kilka lat temu ludzie dziwili się i pytali w cukierniach dlaczego w tym dniu nie ma prawie żadnych innych ciast, tylko Rogale marcińskie.

Teraz tradycja już się na dobre u nas zadomowiła. Z roku na rok pieczemy więcej rogali. Nie są to jeszcze takie ilości, jak w przypadku pączków na Tłusty Czwartek, ale już niewiele do tego brakuje."