104 metry flagi na 104 lata niepodległości. Przemaszerowali ulicami Starówki. Tak uczcili święto narodowe [ZDJĘCIA]

Tak można by było nazwać każdą kolejną flagę, ponieważ co roku wydłużana jest o metr. Z ulicy Zagórowskiej została przeniesiona przez uczniów klas mundurowych ZS CKU w Koninie na bulwar nadwarciański z jednym przystankiem przed ratuszem, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

- Każdy metr tej flagi wyznacza naszą drogę od wolności do dnia dzisiejszego i do tego, że to my właśnie w roku 2022 jesteśmy tu razem. Możemy podać sobie ręce i myśleć o tym, że jesteśmy Polakami, jesteśmy wspólnotą, dla której najważniejsze jest właśnie to doznanie historyczne odzyskiwania wolności.