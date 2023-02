102. urodziny Pani Józefy. Czemu zawdzięcza długowieczność? Są tylko 3 zasady

Pani Józefa Zegarowska została odwiedzona w swoim domu przez zastępce wójta gminy Stare Miasto – Janusza Frysiaka oraz kierownika USC - Hannę Hybś. Jubilatka otrzymała od nich życzenia, kwiaty i tort.

– Z uznaniem i podziwem patrzymy na przeżyte przez Panią sto dwa lata. To skarbnica życiowej mądrości i źródło cennych rad. To wspólne dziedzictwo dla kilku pokoleń. Życzymy, aby ten wspaniały jubileusz stał się okazją do wspomnień, rozmów i spotkań z bliskimi, a każdy dzień przyniósł Pani spokój i harmonię.